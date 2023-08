PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Osi, gli arabi non si arrendono"

TuttoNapoli.net

"Osi, gli arabi non si arrendono". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano fa ovviamente riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Michael Emenalo, ex difensore della Nazionale nigeriana ma soprattutto Director of football della Lega calcio saudita riguardo appunto alla possibilità di arrivare ancora una volta all’attaccante del Napoli: "Il Napoli se la caverà lo stesso".