PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Osimhen è in Nigeria, attende vertice tra l'agente e ADL"

Così apre oggi in taglio alto Il Mattino, riassumendo la situazione legata al futuro del centravanti del Napoli.

TuttoNapoli.net

"Osimhen è in Nigeria, aspetta il vertice tra l'agente e DeLa". Così apre oggi in taglio alto Il Mattino, riassumendo la situazione legata al futuro del centravanti del Napoli. Nel frattempo, non mancano le richieste dalle big europee.