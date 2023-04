PRIMA PAGINA - Il Mattino: “Osimhen si fa in quattro”

"De Laurentiis in forse, deve partire per gli USA".

“Osimhen si fa in quattro”, questo il titolo sportivo scelto in prima pagina da Il Mattino nell'edizione di oggi. Il quotidiano napoletano pubblica uno speciale in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Il riferimento è al ritorno dell’attaccante nigeriano. A centro pagina la presenza al Maradona del presidente azzurro è in dubbio per la sfida con i rossoneri: "De Laurentiis in forse, deve partire per gli USA".