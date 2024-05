PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Riprende quota il Calzona bis"

"Rebus allenatore, riprende quota il Calzona bis", titola quest'oggi il quotidiano cittadino Il Mattino in merito alla scelta del prossimo allenatore

"Rebus allenatore, riprende quota il Calzona bis", titola quest'oggi il quotidiano cittadino Il Mattino in merito alla scelta del prossimo allenatore. Rumors decisamente a sorpresa considerando i tanti nomi che si fanno per il futuro della panchina, dando per scontato l'addio di Calzona. Di seguito la prima pagina completa.