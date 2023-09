PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Spalletti, l'Italia non è il Napoli"

"Spalletti, l'Italia non è il Napoli", titola in un box in prima pagina il quotidiano Il Mattino dopo il deludente pareggio per 1-1 in Macedonia

"Spalletti, l'Italia non è il Napoli", titola in un box in prima pagina il quotidiano Il Mattino dopo il deludente pareggio per 1-1 in Macedonia all'esordio del nuovo CT. Ora - si legge - si complica anche la qualificazione agli europei dopo un brutto secondo tempo nonostante il vantaggio di Immobile.