"Spalletti rianima la giovane Italia", titola in un box a centro pagina il quotidiano Il Mattino per raccontare della vittoria per 2-1 sull'Ucraina che permette agli azzurri di restare in corso per l'europeo.