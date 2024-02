PRIMA PAGINA - Il Mattino su Kvara: "La perla"

"La perla" scrive Il Mattino in apertura quest'oggi. Il Napoli batte il Verona in rimonta vincendo per 2-1 al Maradona.

TuttoNapoli.net "La perla" scrive Il Mattino in apertura quest'oggi. Il Napoli batte il Verona in rimonta vincendo per 2-1 al Maradona. Gol di Coppola per gli scaligeri, poi l'ex Ngonge subito decisivo per la rete dell'1-1 (autogol di Dawidowicz) e a 3 minuti dalla fine ci ha pensato Kvaratskhelia a regalare i 3 punti alla formazione di Walter Mazzarri.