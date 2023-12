PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Svolta mercato, 60mln da investire per far tornare grande il Napoli"

Il campionato e il futuro del Napoli trovano spazio sulla prima pagina de Il Mattino, che in taglio alto torna sulle parole di ADL.

TuttoNapoli.net

Il campionato e il futuro del Napoli trovano spazio sulla prima pagina de Il Mattino, che in taglio alto torna sulle parole e sulle promesse di Aurelio De Laurentiis dopo la delusione per l'ultimo risultato del 2023: "Svolta mercato. DeLa, 60 milioni da investire per far tornare grande il Napoli".

Nelle pagine interne si legge poi come il club azzurro sia pronto a far partire l'assalto per Lazar Samardzic, gioiello dell'Udinese. Ci sarebbe un principio di accordo da 25 milioni di euro con il club friulano, mentre il difensore può arrivare dalla Premier League.

In uscita, almeno potenzialmente, Giovanni Simeone: il Cholito non è soddisfatto del poco minutaggio e "quello scatto di rabbia al Maradona" sembra proprio il prologo a una possibile cessione nel mercato di gennaio ormai alle porte.