PRIMA PAGINA - Il Mattino titola con le parole di Calzona: "Niente scuse"

"Niente scuse", titola a centro pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino in riferimento alle parole di Francesco Calzona, presentato ieri in conferenza proprio alla vigilia della sfida Champions col Barcellona. "L'ultimo azzardo di ADL per salvare il salvabile", il fondo di De Luca a corredo. Di seguito la prima pagina integrale