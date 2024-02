PRIMA PAGINA - Il Mattino titola: "Non ci resta che il Barça"

"Non ci resta che il Barça". Così in prima pagina Il Mattino, che apre la sua edizione odierna con il pareggio di ieri pomeriggio

"Non ci resta che il Barça". Così in prima pagina Il Mattino, che apre la sua edizione odierna con il pareggio di ieri pomeriggio tra il Napoli e il Genoa, arrivato proprio in extremis. "Recupera Ngonge, ma è un Napoli deludente: pari in extremis con il Genoa. Ora la Champions", si legge.

Dopo il pareggio contro i rossoblù il Napoli si prepara ad affrontare altri rossoblù, il Barcellona, che mercoledì scenderà in campo per l'andata degli ottavi di finale.