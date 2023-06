Continua il rebus in casa Napoli su chi sarà il nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Luciano Spalletti.

Continua il rebus in casa Napoli su chi sarà il nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Luciano Spalletti. Il quotidiano napoletano Il Mattino titola così in prima pagina: “Tramonta Italiano, pista francese: Garcia e Galtier in pole”.