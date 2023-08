PRIMA PAGINA - Il Mattino - Veiga, che beffa". L'Al-Ahli scippa la stella spagnola

"Veiga, che beffa": questo il titolo d'apertura in taglio basso su Il Mattino in edicola oggi.

"Veiga, che beffa": questo il titolo d'apertura in taglio basso su Il Mattino in edicola oggi. Napoli battuto in prossimità dell'accordo con il giocatore spagnolo, l'Al-Ahli propone un maxi-ingaggio da 12,5 milioni a stagione, convincendo il 21enne a sbarcare in Saudi Pro League. Nulla da fare per i partenopei, giocatore che ieri ha svolto l'iter delle visite mediche a Parigi.