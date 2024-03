PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Zona Champions, poi l'addio: l'ultima missione di Osimhen"

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina parlando del bomber nigeriano: "Zona Champions, poi l'addio: l'ultima missione di Osimhen"

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina parlando del bomber nigeriano: "Zona Champions, poi l'addio: l'ultima missione di Osimhen". Il sommario: "Sabato Napoli-Atalanta, via al lungo sprint". Spazio anche alle partite di play-off per l'Euroeo 2024: "Voglia di Europei: Kvara a tutti i costi e il sogno ucraino".