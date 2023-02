PRIMA PAGINA - Il Roma: “+18: è qui la festa”

Il quotidiano infatti spiega come la città si stia preparando per l’attesa festa scudetto

Il ko dell’Inter permette al Napoli di allungare ulteriormente sulle inseguitrici e l’edizione odierna de il Roma titola: “+18: è qui la festa”.

Il quotidiano infatti spiega come la città si stia preparando per l’attesa festa scudetto e nelle strade si moltiplicano bandiere e installazioni per celebrare la cavalcata degli azzurri.