"Nuove soluzioni in attacco con Raspadori protagonista. De Laurentiis incontra Calenda per il rinnovo del nigeriano".

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica spazio al Napoli in prima paginna. "Attacco e super grinta: il Napoli è già forte. Nuove soluzioni in attacco con Raspadori protagonista. De Laurentiis incontra Calenda per il rinnovo del nigeriano".