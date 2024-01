"Rapuano 'regala' il trofeo all'Inter espellendo ingiustamente Simeone".

Nell'edizione di oggi, Il Roma apre in prima pagina con la finale di Supercoppa italiana persa dal Napoli in dieci contro l'Inter: "La Supercoppa all'arbitro. Rapuano 'regala' il trofeo all'Inter espellendo ingiustamente Simeone. ADL: 'In dieci non puoi fare spettacolo...'".