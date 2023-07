PRIMA PAGINA - Il Roma: "Osimhen-Simeone, poker del Napoli"

E' questo il titolo che Il Roma dedica in prima pagina oggi in edicola alla vittoria del Napoli nel ritiro di Castel Di Sangro contro l'Hatayspor.

"Osimhen-Simeone, poker del Napoli". E' questo il titolo che Il Roma dedica in prima pagina oggi in edicola alla vittoria del Napoli nel ritiro di Castel Di Sangro contro l'Hatayspor. Buona la terza amichevole stagionale, la prima in Abruzzo, con i due centravanti partenopei già on fire.