PRIMA PAGINA - Il Roma: "Pronto un tesoretto per gennaio. Nel mirino giocatori forti e stimolati"

La priorità del Napoli adesso è il mercato. Come preannunciato da Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa post-Monza, gli azzurri ricorreranno alla finestra di gennaio "per recuperare il tempo perduto". E Il Roma oggi in edicola ne scrive anche in prima pagina: "ADL ha pronto un tesoretto per gennaio. Nel mirino giocatori forti e stimolati", si legge in taglio alto.

Le parole di De Laurentiis

A sorpresa c'è stato Aurelio De Lauerentiis e non Walter Mazzarri in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Monza: "Tutto quello che è successo finora è solo responsabilità mia. La colpa non deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità. Devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto".