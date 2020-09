PRIMA PAGINA - Il Roma si proietta a stasera: "Ultimo test a Lisbona"

Ultima amichevole del pre-campionato del Napoli in programma per stasera, la prima contro un avversario di livello e l'unica di calibro internazionale: alle 20:30 (ora italiana) gli azzurri scenderanno in campo a Lisbona contro lo Sporting CP. Sarà per Rino Gattuso l'occasione di testare ancora una volta la sua squadra in vista dell'esordio in campionato. Il Roma ne scrive in taglio alto: "Napoli, ultimo test a Lisbona".