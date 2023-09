PRIMA PAGINA - Il Roma: "Spalletti stecca all'esordio"

Luciano Spalletti, non è buona la prima. L'Italia in Macedonia gioca soltanto un tempo, poi fa il gol del vantaggio ed esce dalla partita

© foto di Pierpaolo Matrone

Luciano Spalletti, non è buona la prima. L'Italia in Macedonia gioca soltanto un tempo, poi fa il gol del vantaggio ed esce dalla partita. L'edizione odierna de Il Roma dedica un titolo all'argomento in prima pagina: "Italia, Spalletti stecca all'esordio", si legge in taglio alto.