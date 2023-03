TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

C'è stato un clima particolare al Maradona in occasione del match contro la Lazio: i tifosi del Napoli hanno protestato per il divieto di ingresso nell'impianto di alcuni striscioni, vessilli e bandiere. Il Roma titola così in prima pagina: "Stadio in silenzio, tifosi in punizione".