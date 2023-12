PRIMA PAGINA - Il Romanista carica l'Olimpico sold-out: "Notte magica"

"Notte magica" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Romanista oggi in edicola in merito alla gara tra Roma e Napoli.

"Notte magica" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de il Romanista oggi in edicola in merito alla gara tra Roma e Napoli. Si torna in campo dopo la brutta sconfitta di Bologna in uno scontro diretto per la Champions contro il Napoli. Inizia il ciclo della verità: in due settimane si saprà tutto degli obiettivi stagionali della Roma. L'Olimpico sarà come sempre tutto esaurito.