PRIMA PAGINA - Repubblica: "A Napoli un parco tematico per Maradona"

Una nuova iniziativa per celebrare la memoria del D10S: non solo lo stadio, Napoli ricorderà Diego Armando Maradona anche con un parco a tema pronto a sorgere in città. L'indiscrezione è lanciata oggi dalla prima pagina dell'edizione di Napoli de La Repubblica.

"Nasce il primo parco a tema dedicato a Diego Maradona" si legge nelle prima pagina del quotidiano, che individua l'area "nella ex base Nato di Bagnoli".