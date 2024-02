PRIMA PAGINA - Sport mette pressione al Barcellona: "Oggi non ci sono scuse"

Xavi ha chiesto unità nel momento più decisivo della stagione, fiducioso nella risposta della squadra .





"Oggi non ci sono scuse". Questa è la prima pagina del quotidiano spagnolo Sport, nel giorno di Napoli-Barcellona al Maradona.Il Barça, si legge, "si gioca la stagione contro un Napoli in crisi e spera di qualificarsi per i quarti di finale di Champions League". Xavi ha chiesto unità nel momento più decisivo della stagione, fiducioso nella risposta della squadra .