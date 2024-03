PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Acerbi alle strette"

"Domani in Procura, ieri da Marotta. L'Inter è furiosa".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Juve, via alle Giuntolate". Di spalla spazio al caso Acerbi-Juan Jesus: "Acerbi alle strette. Domani in Procura, ieri da Marotta. L'Inter è furiosa". Più in basso il tifo nell'Inter nel mirino dell'Antimafia: "Rapporti tra Curva Nord e criminalità: Inter sentita dall'Antimafia". Nel box in basso spazio al Torino: "EuroToro possibile con questo Zapata".