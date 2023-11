PRIMA PAGINA - Tuttosport: "ADL caccia Garcia. Il Napoli aspetta Tudor"

"Oggi la decisione: Cannavaro tra le alternative"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, titola in prima pagina: "ADL caccia Garcia. Il Napoli aspetta Tudor. De Laurentiis delegittima il tecnico davanti alla squadra nell'intervallo. Oggi la decisione: Cannavaro tra le alternative". In apertura la sfida a distanza tra Inter e Juventus in vista dello scontro diretto: "Juve da scudetto. E se batte l'Inter...". In taglio alto spazio al dossier sugli arbitri del Torino: "'Arbitri, ora basta!', Toro, furia e dossier".