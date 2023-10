PRIMA PAGINA - Tuttosport: “ADL: ‘Giuntoli in branda da 6 mesi. Kvara non l’ha scoperto lui’”

“ADL: ‘Giuntoli in branda da 6 mesi. Kvara non l’ha scoperto lui’”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport che apre con le parole di De Laurentiis.

“ADL: ‘Giuntoli in branda da 6 mesi. Kvara non l’ha scoperto lui’”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport che apre con le parole di De Laurentiis: "'Garcia? Respinsabilità mia. Conte? Pettegolezzi'. Il patron dei campioni d'Italia pizzica ancora il suo ex ds: 'Ormai mi chiedeva solo di mandarlo alla Juve'". Al centro ampio spazio al big match del weekend: Milan-Juventus.