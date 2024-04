PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Air Osimhen e le altre perle. Napoli, show da campioni"

"Scossa nell'intervallo, Monza ribaltato".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la vittoria della Juventus contro la Fiorentina: "Juve, graffio Champions". In taglio basso spazio al poker del Napoli a Monza: "Air Osimhen e le altre perle. Napoli, show da campioni. Scossa nell'intervallo, Monza ribaltato". In taglio alto la vittoria dopo quasi di anni di Berrettini, che trionfa a Marrakech: "Bentornato Matteo!".