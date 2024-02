PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Alcaraz provaci tu"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina dedicando spazio alla Juventus: "Alcaraz provaci tu"

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina dedicando spazio alla Juventus: "Alcaraz provaci tu". In spalla, spazio al big match tra Milan e Atalanta: "De Ketelaere e Gasperini incubi Pioli". In taglio alto, spazio al Torino: "Ricci-Ilic: 24 milioni di dubbi".