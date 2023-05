PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Alla fiera dell'onestà"

"Esaltando il Napoli De Laurentiis irrita la Juve e non solo".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis: "Alla fiera dell'onestà. 'Rispettiamo le regole noi'. Tifosi bianconeri furibondi. Esaltando il Napoli De Laurentiis irrita la Juve e non solo". In taglio alto spazio al Torino in campo alle 18 contro la Samp: "Toro, amore e furbizia". A centro pagina la giornata odierna di Serie A: "E stasera Spalletti può essere campione". In basso spazio alla Juve: "EuroJuve, Fideo per forza".