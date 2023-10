PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Allegri-Juric, guai a chi perde"

"Aumento di capitale Juve, 200 milioni per il rilancio".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedicata l'apertura in prima pagina al derby della Mole tra Juventus e Torino: "Allegri-Juric, guai a chi perde". A centro pagina ancora spazio alla Juve, con l'esito del CDA bianconero: "Aumento di capitale Juve, 200 milioni per il rilancio". In taglio basso spazio a Inter e Milan: "Inter, occhio a Thiago. Milan, trappola Gila".