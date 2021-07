PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con l’intervista a Cannavaro: “Mancini e Vialli santi subito”

Tuttosport apre in prima pagina con l'intervista esclusiva a Fabio Cannavaro: “Mancini e Vialli santi subito”. In alto spazio all'Italia e si torna ancora sulla vittoria dell'Europeo: "Cavalieri d'Italia". Di spalla,sulla destra spazio al mercato di Juve e Milan: "Juve-Locatelli passi avanti"; "Giroud: Milan perfetto per me" e la nuova maglia del Torino: "Omaggio al River".