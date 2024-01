PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con l'intervista a F. Cannavaro: "Io al Napoli? Sarebbe anche ora!"

"Ma non chiamano... Perdere Spalletti e Giuntoli pesa".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'intervista esclusiva a Fabio Cannavaro: "Chiesa l'uomo del sorpasso". Tra le risposte dell'ex Pallone d'Oro anche quella sul suo possibile futuro sulla panchina azzurra: "Io tecnico del Napoli? Sarebbe anche ora! Ma non chiamano... Perdere Spalletti e Giuntoli pesa". Di spalla il mercato: "Dragusin: ciao Spurs, c'è il Bayern". In taglio alto spazio al Torino: "L'ordine di Cairo: restano tutti i big".