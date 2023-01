PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Lautaro: “Tutta la grinta Mondiale contro il Napoli”

“Tutta la grinta del Mondiale contro il Napoli”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento alle parole di Lautaro Martinez

“Tutta la grinta del Mondiale contro il Napoli”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento alle parole di Lautaro Martinez in conferenza stampa. Al centro ampio spazio alla Juventus: “Qui si fa la Juve. (O si va a casa)”. In taglio basso il mercato del Torino: “Due milioni dividono il Toro da Praet”.