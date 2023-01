PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Pjanic: "Max ne ha zittiti molti"

In taglio alto si parla della vittoria del Torino in dieci contro il Milan, con i granata che si qualificano ai quarti di Coppa Italia: "Toro eroico".

"Max ne ha zittiti molti", Tuttosport apre con l'intervista esclusiva a Miralem Pjanic in prima pagina nell'edizione odierna. In taglio alto si parla della vittoria del Torino in dieci contro il Milan, con i granata che si qualificano ai quarti di Coppa Italia: "Toro eroico". A centro pagina le parole del designatore Rocchi sul gol annullato ad Acerbi: "E' stato solo un incidente".