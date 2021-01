PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Lippi: "È Gattuso il tecnico che mi somiglia di più"

"Il derby dei miei figli" dice Marcello Lippi in apertura su Tuttosport in edicola stamani. Intervista all'ex commissario tecnico campione del mondo, ex di Inter e Juventus. A -2 dal derby d'Italia: "Conte ha un'applicazione maniacale al lavoro, Pirlo è un perfezionista con una visione di gioco superiore alla media. Ma chi mi somiglia di più è Rino Gattuso".

Pablito - Parla la moglie del compianto Paolo Rossi. "Federica Rossi: 'Vivo con il sorriso di Paolo". Le parole di Federica: "Io e le mie figlie siamo travolte da un'incredibile onda d'amore. A Prato una mostra con 100 opere dedicate a lui".

Le gare - "Che rullo la Dea". Altra vittoria per l'Atalanta, battuto il Cagliari 3-1 in Coppa Italia, ancora in gol Muriel. "Supercolpo SPAL, Sassuolo ko. E il 27 la sfida con la Juve": la squadra di B diretta da Marino ha eliminato i neroverdi di De Zerbi. Stasera spazio al campionato con il derby. "Lazio-Roma: Lulic dopo un anno. Fonseca cerca il primo successo".

MercaToro - Il Torino cerca una punta. "Toro, occhi su Lammers". L'attaccante in uscita dall'Atalanta potrebbe essere la soluzione ideale per Giampaolo. Offerti 18 milioni alla Fiorentina per Kouamé mentre l'olandese arriverebbe in prestito per 6 mesi.