PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Berardi, strappo Juve. Napoli e Inter, occhio"

"Berardi, strappo Juve". Così in apertura Tuttosport, che dedica il suo titolo centrale all'operazione Berardi-Juventus

TuttoNapoli.net

"Berardi, strappo Juve". Così in apertura Tuttosport, che dedica il suo titolo centrale all'operazione Berardi-Juventus, che sembra più complicata del previsto. "L'ala rompe con il Sassuolo. 'Mi alleno con gli esuberi'", prosegue il quotidiano, che spiega la separazione tra l'esterno e i neroverdi, con cui Berardi sta spingendo per l'addio.

"Buon campionato! Napoli e Inter, occhio" - In taglio alto spazio all'inizio della Serie A, con Napoli e Inter subito in campo nel day one. Gli azzurri di Rudi Garcia, campioni in carica, ripartono da Frosinone mentre l'Inter affronta il Monza in una partita già molto ostica.

"Forza Spalletti, rifacci sognare!" - Spazio anche alla nomina di Luciano Spalletti come nuovo CT dell'Italia in prima pagina. "Contratto fino al 2026, esordio il 9 settembre a Skopje. Gravina: "Ci serviva un grande tecnico", spiega il giornale.