PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Bonucci, ma che dici?"

"Leo, ma che dici?". Così, in apertura odierna Tuttosport, che dedica la sua copertina all'intervista concessa dall'ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci, in cui il difensore ha raccontato alcuni retroscena del suo addio ai bianconeri. "Tecnici e dirigenti hanno un'altra versione e sottolineano le contraddizioni", spiega il quotidiano, che approfondisce il tema al suo interno.

"Dybala e la Roma vogliono giurarsi amore eterno" - In taglio basso spazio per la Roma e per Paulo Dybala, sempre più innamorato dei giallorossi ad un anno dal suo arrivo nella capitale. "In ottobre si discuterà un lungo rinnovo", scrive il quotidiano, che vede le strade del club e dell'argentino sempre più vicine.