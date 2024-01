PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Bremer: 'Inter? Ho scelto la parte giusta'"

In taglio alto ancora Juventus, con l'ex Schelotto che presenta il nuovo acquisto bianconero Alcaraz: "Tra De Paul e Marchisio".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le parole di Bremer in vista del big match Inter-Juventus: "Inter? Ho scelto la parte giusta". In taglio alto ancora Juventus, con l'ex Schelotto che presenta il nuovo acquisto bianconero Alcaraz: "Tra De Paul e Marchisio". A centro pagina spazio al trionfatore degli Australian Open Jannik Sinner: "Monumento nazionale".