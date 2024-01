PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Cairo: 'Lo ribadisco, non vendo Buongiorno!'"

"Soldi e sceicchi. A voi la Supercoppa. Via alla semifinali: Mazzarri cerca la svolta, Italiano il primo titolo".

"A Bomber pari", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Dusan irrompe nella lotta scudetto: i retroscena della rinascita". Spazio anche al mercato con le parole di Cairo su Buongiorno: "Lo ribadisco, non vendo Buongiorno!". In taglio basso la semifinale di Supercoppa di oggi tra Napoli e Fiorentina: "Soldi e sceicchi. A voi la Supercoppa. Via alla semifinali: Mazzarri cerca la svolta, Italiano il primo titolo".