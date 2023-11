PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Che bello il Viola Park. L'ha pagato la Juve..."

"Che bello il Viola Park. L'ha pagato la Juve...". Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

"Che bello il Viola Park. L'ha pagato la Juve...". Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "La Juve in 10 anni ha investito 745 nel calcio italiano: 141 solo a Commisso per Chiesa e Vlahovic". In taglio alto c'è il Torino: "Toro VARgogna totale". Di spalla c'è il Bayern Monaco: "Ginocchio crack. De Ligt-Bayern storia difficile". Spazio anche al mercato: "Koopmeiners il dopo Tonali al Newcastle?".