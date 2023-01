PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Chiesa & Di Maria, Napoli arriviamo!"

"Venerdì lo scontro diretto al Maradona: Allegri può contare sull'azzurro anche dall'inizio e sull'argentino (solo crampi con l'Udinese)".

"Chiesa & Di Maria, Napoli arriviamo!", apre così Tuttosport in riferimento alla lotta scudetto, con la Juventus che insegue il Napoli capolista a -7. "Venerdì lo scontro diretto al Maradona: Allegri può contare sull'azzurro anche dall'inizio e sull'argentino (solo crampi con l'Udinese)". In taglio alto spazio al Torino che si fa rimontare dalla Salernitana: "Psicodramma Toro". Di spalla spazio a Milan-Roma: "Roma, rimonta in 6 minuti. Milan beffato". Più in basso le polemiche dopo l'arbitraggio di Sacchi: "Monza-Inter al veleno: Sacchi fermato fino a fine gennaio".