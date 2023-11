PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Chiesa oltre gli incubi, ora l'Ucraina"

"Ragazzi d'oro", titola quest'oggi Tuttosport per celebrare Sinner che sfida Medvedev e Bellingham vincitore del Golden Boy

"Ragazzi d'oro", titola quest'oggi Tuttosport per celebrare Sinner che sfida Medvedev e Bellingham vincitore del Golden Boy. In taglio alto "Chiesa oltre gli incubi, ora tutto con l'Ucraina" e box in basso su Fabian Ruiz e De Paul accostati alla Juventus.