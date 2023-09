PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Chiesa-Vlahovic, la rabbia della Juve"

"Chiesa-Vlahovic, la rabbia della Juve" si legge su Tuttosport nel taglio alto della prima pagina odierna

TuttoNapoli.net

"Chiesa-Vlahovic, la rabbia della Juve" si legge su Tuttosport nel taglio alto della prima pagina odierna. In casa Juventus, in vista della sfida odierna con la Lazio, si parla ancora di Bonucci e Pogba. Ma contro gli uomini di Sarri Allegri si affiderà a Chiesa e Vlahovic per superare tutto.