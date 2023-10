PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ci devi 3 milioni. Ti spezziamo le gambe"

Nell'edizione odierna, la prima pagina di Tuttosport dà ampio spazio al patteggiamento di Fagioli con la deposizione shock del centrocampista bianconero.

Nell'edizione odierna, la prima pagina di Tuttosport dà ampio spazio al patteggiamento di Fagioli con la deposizione shock del centrocampista bianconero: "Ci devi 3 milioni. Ti spezziamo le gambe". In taglio alto spazio alla sconfitta dell'Italia in Inghilterra: "Ci abbiamo provato". In taglio basso spazio alla Juventus: "Vlahovic c'è. Ansia Chiesa".