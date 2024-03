PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Così hanno usato Suarez contro la Juventus"

A centro pagina spazio al Torino e alle parole di Buongiorno: "Buongiorno: ancora più legato al Toro".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'esame-farsa di italiano sostenuto Suarez anni fa: "Così hanno usato Suarez contro la Juventus". A centro pagina spazio al Torino e alle parole di Buongiorno: "Buongiorno: ancora più legato al Toro". In taglio basso l'Atalanta, che ha pareggiato nella gara valida per l'andata gli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting, e il Milan, impegnato stasera contro lo Slavia Praga: "Dea, un gol e tre pali. Milan, vicolo cieco".