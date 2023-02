PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Danilo e i fedelissimi"

"Il brasiliano rinnova, ecco chi resterà con lui alla Juve, comunque vada...".

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con il possibile scenario della nuova Juventus: "Danilo e i fedelissimi. Il brasiliano rinnova, ecco chi resterà con lui alla Juve, comunque vada...". In taglio alto spazio alla presentazione della nuova Ferrari in vista della stagione 2023 di Formula1: "Rombo Mondiale". Di spalla il Milan che batte il Tottenham in Champions League: "Diaz, il tuffo del Diavolo. Conte a terra".