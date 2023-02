PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Di Maria altra categoria"

A centro pagina spazio alla sfida di oggi tra Torino e Cremonese e alle parole di Juric: "Forza Toro, io sento l'ambizione".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la vittoria della Juventus per 2-0 a La Spezia grazie a i gol di Kean e e del 'Fideo': "Di Maria altra categoria". A centro pagina spazio alla sfida di oggi tra Torino e Cremonese e alle parole di Juric: "Forza Toro, io sento l'ambizione". Di spalla il caso in Francia: "Psg, ora è caos: Campos sfratta Galtier in panca".