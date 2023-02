PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Di Maria & Juve. Affare per tutti"

"Il Fideo, il club e tifosi più vicini. E il decreto crescita aiuta".

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica l'apertura in prima pagina ad Angel Di Maria e il rinnovo con la Juventus: "Di Maria & Juve. Affare per tutti. Il Fideo, il club e tifosi più vicini. E il decreto crescita aiuta". A centro pagina spazio all'intervista in casa Buongiorno in vista del derby: "Il nostro Alessandro cuore d'oro da derby". Di spalla l'inchiesta 'Prisma' si allarga: "Plusvalenze: ora ci lavorano altre 6 procure". Nel box in basso spazio alle parole di Spalletti in vista della gara con l'Empoli di oggi: "Rischio Napoli? La presunzione".