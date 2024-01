PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Duello Scudetto, fiaschi per fischi"

"Duello Scudetto, fiaschi per fischi" titola il quotidiano sportivo torinese Tuttosport, raccontando delle parole di Rocchi

"Duello Scudetto, fiaschi per fischi" titola il quotidiano sportivo torinese Tuttosport, raccontando delle parole di Rocchi che ha ammesso errori di arbitri e VAR e "nel saldo ci rimette la Juve". In taglio alto l'esplosione di Yildiz e di spalla l'Inter impegnata in anticipo. Di seguito la prima pagina integrale